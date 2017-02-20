Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
Рогозин заявил о возможности новых ракет РФ «разорвать» ПРО США
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Ольга Бузова публично обвинила Тарасова в измене - СМИ
Шоколад и черная икра: Сябитова отметила юбилей
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В два раза больше «Кузнецова»: СМИ о новейшем авианосце РФ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Власть и перевозчики в Приморье пытаются договориться

Ситуацию с автобусным кризисом в Партизанске для ИА Дейта прокомментировал депутат Законодательного собрания Владимир Хмелев, представляющий эту территорию.

Источник: РИА "Новости"

«Эта ситуация возникла по причине того, что три городских перевозчика — ООО “Пассажирские перевозки”, ООО “Баярд”, “Партизанское АТП” — не смогли убедить мэрию в обоснованности нового тарифа на услуги пассажирских перевозок. Фактически с января эти компании его и так применили, самовольно установив плату в 21 рубль. Ранее проезд в городском транспорте стоил 18 рублей. В результате недовольные пассажиры обратились в прокуратуру города, чтобы она проверила законность действий перевозчиков».

По словам парламентария, новый тариф могла применять лишь ООО «Партизанское АТП», поскольку лишь ею было предоставлено экономическое обоснование с учетом инвестиционных программ. «Пассажирские перевозки» и «Баярд» этого не сделали, по факту установив плату «с потолка» и продолжая возить людей в разбитых, холодных автобусах.

Вместе с тем, продолжает депутат Хмелев, конфликт между перевозчиками и администрацией города тлел уже давно, вылившись утром пятницы в многочасовое и безрезультатное ожидание жителями автобусов.

На вопрос корреспондента, почему администрация Партизанска замалчивает сложившуюся проблему, не информируя жителей города, Владимир Хмелев ответил: «Думаю, поскольку ее вина в этом также имеется, видимо, решили подождать урегулирования ситуации. Насколько я знаю, сегодня глава города Зражевский встречается с перевозчиками в администрации края, если им удастся договориться, автобусы в Партизанске могут пойти уже завтра».

Информацию о проходящем совещании подтвердили и в администрации Партизанска, заявив, что не могут предоставлять какую-либо информацию о возобновлении автобусного движения до возвращения главы города из Владивостока.

фото: ИА Дейта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Управляющая компания отказывается делать ремонт за деньги жильцов в Приморье
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь