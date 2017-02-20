Власть и перевозчики в Приморье пытаются договориться

«Эта ситуация возникла по причине того, что три городских перевозчика — ООО “Пассажирские перевозки”, ООО “Баярд”, “Партизанское АТП” — не смогли убедить мэрию в обоснованности нового тарифа на услуги пассажирских перевозок. Фактически с января эти компании его и так применили, самовольно установив плату в 21 рубль. Ранее проезд в городском транспорте стоил 18 рублей. В результате недовольные пассажиры обратились в прокуратуру города, чтобы она проверила законность действий перевозчиков».

По словам парламентария, новый тариф могла применять лишь ООО «Партизанское АТП», поскольку лишь ею было предоставлено экономическое обоснование с учетом инвестиционных программ. «Пассажирские перевозки» и «Баярд» этого не сделали, по факту установив плату «с потолка» и продолжая возить людей в разбитых, холодных автобусах.

Вместе с тем, продолжает депутат Хмелев, конфликт между перевозчиками и администрацией города тлел уже давно, вылившись утром пятницы в многочасовое и безрезультатное ожидание жителями автобусов.

На вопрос корреспондента, почему администрация Партизанска замалчивает сложившуюся проблему, не информируя жителей города, Владимир Хмелев ответил: «Думаю, поскольку ее вина в этом также имеется, видимо, решили подождать урегулирования ситуации. Насколько я знаю, сегодня глава города Зражевский встречается с перевозчиками в администрации края, если им удастся договориться, автобусы в Партизанске могут пойти уже завтра».

Информацию о проходящем совещании подтвердили и в администрации Партизанска, заявив, что не могут предоставлять какую-либо информацию о возобновлении автобусного движения до возвращения главы города из Владивостока.

фото: ИА Дейта.