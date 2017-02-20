Глава Челябинска поручил усилить уборку снега с крыш
Экстренные службы города будут работать в круглосуточном режиме все выходные и праздники.
Экстренные службы города будут работать в круглосуточном режиме все выходные и праздники.
Глава Челябинска поручил коммунальщикам усилить уборку снега с крыш и козырьков, сообщают в администрации города.
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев поручил всем аварийным и техническим службам усилить работу в праздничные дни.
«Впереди длительные выходные. Я попросил ресурсоснабжающие организации, глав районных администраций и руководителей управлений назначить дежурных. Больше всего меня волнует уборка снега с крыш и козырьков, поэтому я дал поручение поработать над этим до праздников и во время праздников», — рассказал на аппаратном совещании мэр города.
Отметим, с приближением плюсовых температур начнётся работа по уборке ледового городка на площади Революции.