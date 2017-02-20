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11:46 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская область не вошла число регионов, получивших федеральные деньги на ремонт больниц

2,23 млрд рублей по программе «Развитие здравоохранения» распределили между 7 регионами.

Калининградской области не оказалось в числе получателей федеральных субсидий на ремонт и реконструкцию учреждений здравоохранения. Об этом свидетельствует текст распоряжения российского правительства от 17 февраля.

Всего в перечень регионов, которые до 1 марта получат около 2,4 млрд рублей, вошли 7 субъектов РФ: Курская, Орловская, Кемеровская области, республики Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия), Красноярский край. Средства были выделены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

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