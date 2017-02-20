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11:20 (мск), источник: Tengrinews

Малообеспеченных казахстанцев становится больше

За 2016 год реальные доходы населения Казахстана сократились на 4,5 процента.

Источник: Tengrinews

Прошедший год больно ударил по кошелькам казахстанцев — за 2016 год реальные доходы населения РК сократились на 4,5 процента. Это самое значительное падение уровня жизни за последние 16 лет, сообщает Ranking.kz.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2009 году, когда уровень реальных доходов за год уменьшился на 3,1 процента.

Снижение покупательной способности заработных плат казахстанцев продолжалось в течение практически всего года, лишь в декабре уровень реальных доходов вырос на 2,4 процента, однако на итоговый годовой показатель это временное повышение не повлияло. Удорожание жизни в стране первыми ощущают на себе наиболее незащищенные слои населения.

В течение 2011−2015 годов в Казахстане резко сокращалась численность населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, — за этот период численность уменьшилась более чем в 2 раза. Однако, в 2016 году это процесс не только остановился, но и наметилась обратная тенденция, — по итогам 3 квартала численность таких казахстанцев составила 452 тысяч человек, или на 6 тысяч человек больше, чем было год назад. Численность 10 процентов наименее обеспеченного населения за год выросла быстрее, чем 10 процентов наиболее обеспеченных. По сравнению с уровнем на конец 3 квартала 2015 года число малообеспеченных казазахстанцев выросло почти на 27 тысяч человек, в то время как число обеспеченных граждан РК увеличилось на 18,3 тысячи человек.

Напомним, что годом ранее прирост числа богатых казахстанцев составил 31 тысячу человек против роста на 24 тысячи человек числа 10 процентов наименее обеспеченных жителей страны. 10 процентов наиболее обеспеченных граждан РК обладают 23,6 процента всех доходов населения. При этом уровень неравенства в РК пока остается низким (0,281), хотя по сравнению с 2013 годом его показатель вырос. Наибольшее число бедных жителей в РК проживает на юге Казахстана: ЮКО (289,6 тысячи человек на конец 3 квартала 2016 года), Алматинской области (201 тысячи человек) и Алматы (175 тысяч человек). За год наиболее интенсивно численность малообеспеченного населения росла в Алматы (+4,7 тысячи человек), Астане (+4,3 тысячи человек) и ЮКО (+3 тысячи человек).

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Малообеспеченных казахстанцев становится больше
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