Под Екатеринбургом обновят разбитый Челябинский тракт
От которого пришел в ужас Баста.
От которого пришел в ужас Баста.
Под Екатеринбургом обновят два участка Челябинского тракта. Речь идет об отрезках со 138 по 143 и со 191 по 194 километры.
Тендер ФКУ «Уралуправтодор» на разработку соответствующего проекта опубликован на сайте госзакупок, передает «Уралинформбюро». На подготовку документации планируется потратить более 14 миллионов рублей.
Сейчас данные участки находятся в ужасном состоянии. На первом глубина выбоин доходит до 10 сантиметров, на втором — до 5.
В апреле 2016 года во время гастролей певец Баста раскритиковал Челябинской тракт, заявив, что дорога похожа на трассу из фильма ужасов. После видеообращения