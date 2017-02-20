Под Екатеринбургом обновят разбитый Челябинский тракт

Под Екатеринбургом обновят два участка Челябинского тракта. Речь идет об отрезках со 138 по 143 и со 191 по 194 километры.

Тендер ФКУ «Уралуправтодор» на разработку соответствующего проекта опубликован на сайте госзакупок, передает «Уралинформбюро». На подготовку документации планируется потратить более 14 миллионов рублей.

Сейчас данные участки находятся в ужасном состоянии. На первом глубина выбоин доходит до 10 сантиметров, на втором — до 5.