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11:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский мехзавод получит заказы на производство гражданских энергоустановок

Работа позволит предприятию поднять зарплаты сотрудникам.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский механический завод (ВМЗ) получит заказы на производство гражданских силовых энергоустановок, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 19 февраля. Новые заказы позволят предприятию поднять зарплаты сотрудникам и повысить качество работы.

Новое руководство ВМЗ рассчитывает получить заказы на Сочинском экономическом форуме в конце февраля 2017 года. Ранее Дмитрий Рогозин поручил загрузить ВМЗ новыми заказами, чтобы поднять среднюю зарплату на предприятии. По мнению вице-премьера, дефекты двигателей ракет «Протон» связаны с низкими зарплатами на ВМЗ.

 — Сейчас этому заводу уделяю лично свое внимание, тем более в прошлом я — воронежский депутат, и мне стыдно за свое предприятие. Я помогу им обязательно. На следующей неделе мы везем новое руководство завода в Сочи на экономический форум, там я делаю встречу с энергетиками. Они дадут этому предприятию новые заказы по гражданке, по энергетически силовым установкам, — рассказал Дмитрий Рогозин в интервью ведущему Владимиру Соловьеву.

Вице-премьер не уточнил, о каких именно энергетических установках пойдет речь. В широком понимании, силовая энергетическая установка — это совокупность двигателя, систем и устройств, обеспечивающих его работу. ВМЗ производит жидкостные ракетные двигатели, агрегаты для тепловозов, нефтегазовое и авиационное оборудование, среди которого — составляющие силовых установок вертолетов. Кроме того, в 2013 году в Воронеже презентовали проект водородной энергоустановки, разработанной Конструкторским бюро химавтоматики, работающим в сотрудничестве с мехзаводом.

Контекст

Вице-премьер и председатель наблюдательного совета «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приехал в Воронеж 28 января 2017 года, после того, как госкорпорация решила отозвать на ВМЗ двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Причиной решения стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателе второй ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенном на Воронежском мехзаводе, нашли не соответствующий конструкторской документации припой. Вместо штатного при производстве применили более дорогой припой с содержанием драгоценного металла. Дмитрий Рогозин потребовал расследовать ситуацию с двигателями. Кроме того, из-за дефекта воронежского двигателя произошло крушение космического корабля «Прогресс».

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