С понедельника, 20 февраля, АвтоВАЗ возвращается на пятидневный режим рабочей недели, за исключением сборочной линии B0, линии по выпуску автомобилей LADA Priora и LADA 4×4, а также некоторых подразделений, которые уже работают в пятидневном режиме, сообщает пресс-центр предприятия.

Напомним, что четырёхдневный режим рабочей недели был введён на АвтоВАЗе с 17 октября 2016 года для сохранения коллектива предприятия в условиях сокращавшегося спроса на автомобили на российском рынке в 2016 году.

Компания прогнозирует, что российский автомобильный рынок останется на уровне 2016 года с возможностью небольшого (до 5%) роста, а экспортные продажи в 2017 году АвтоВАЗ планирует увеличить на 50%. Так как с возвратом к пятидневному режиму рабочей недели, часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности, для обеспечения их максимальной занятости и сохранения квалифицированных специалистов в структуре Компании создан и приступил к работе Индустриальный парк АвтоВАЗ.

В основные задачи «Индустриального Парка АвтоВАЗ» входят:

— создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах АвтоВАЗа, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов;.

— создание новых рабочих мест для сторонних организаций в неиспользуемых корпусах АвтоВАЗа;.

— создание новых рабочих мест для АвтоВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, связанных с новыми продуктами и услугами в автомобильной и других отраслях;.

— организация и выполнение работ по подготовке производства новой продукции на АвтоВАЗе;.

— осуществление работ, ранее выполнявшихся для АвтоВАЗа сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти, по договорам подряда.

По мере развития проекта Индустриального парка, возможно, выделение вновь организуемых бизнесов в отдельные юридические лица при условии того, что они будут демонстрировать положительные финансовые результаты работы и гарантировать сохранение рабочих мест.