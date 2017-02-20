В 2016 году в Казани не допущено к реализации 37 тонн недоброкачественной животной продукции

В прошлом году было выявлено 688 фактов нарушения ветеринарного законодательства.

Т. Галеев сообщил, что качество продукции, поступающей на рынки города, проверяется в 12 лабораториях и 16 пунктах.

«В течение года данными лабораториями проведено 678 тысяч экспертиз», — сообщил Т. Галеев.

Также он сообщил, что ветеринарные специалисты ежегодно контролируют эпизоотическое благополучие при проведении праздника Курбан-байрам.

«Так, за период празднования в местах ритуального жертвоприношения проведено около 6 тысяч экспертиз. Для утилизации направлено 128 тонн биологических отходов», — рассказал начальник Госветобъединения.

Т. Галеев отметил, что с 21 по 25 декабря на всех въездах в город были организованы круглосуточные посты для недопущения провоза продукции животного происхождения, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям. По его словам, за эти 5 дней было выявлено 76 нарушений.

Также начальник ведомства рассказал, что ветеринарной инспекцией ведется работа по выявлению и пресечению несанкционированной торговли продукцией животного происхождения. За 2016 год было выявлено 688 фактов нарушения ветеринарного законодательства. А в целом за прошлый год в Казани не допущено к реализации порядка 37 тонн недоброкачественной и опасной продукции животного и растительного происхождения.

«Несмотря на явную эпизоотическую угрозу, ветеринарным врачам за год удалось сохранить благополучие по всем опасным болезням животных», — продолжил Т. Галеев.

Он отметил, что за прошедший год на территории Казани не зафиксировано ни одного случая заболевания бешенством (в 2015 году таких случаев было 11). Это стало возможным проведенной профилактической работе, а именно раскладка более 10 тысяч доз вакцин против бешенства в зонах обитания диких плотоядных животных, в ветклиниках привито более 25 тысяч кошек и собак.

Продолжается работа по чипированию мелких домашних животных. Данный метод позволяет достоверно идентифицировать животное и установить его владельца в любой точке мира. Всего зачипировано 476 животных. Ежемесячно проводится республиканская акция по безвозмездному оказанию ветеринарных услуг по кастрации и стерилизации собак для льготной категории граждан.

«Всего в 2016 году проведено 60 бесплатных операций. Данная работа будет проводиться и в этом году», — отметил Т. Галеев.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что в данном направлении предстоит много работы.

«37 тонн снятой с реализации продукции — это серьезная, большая цифра. Я прошу продолжить контроль в интересах безопасности наших жителей», — сказал градоначальник.

Также мэр Казани поблагодарил специалистов объединения за большую работу в преддверии новогодних праздников.