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12:21 (мск), источник: Время Воронежа

Ремонт воронежских дорог пройдет под присмотром областных чиновников

В муниципальную комиссию по закупкам на 2 млрд рублей вошли четыре сотрудника облправительства.

Источник: РИА "Новости"

Глава города Александр Гусев подписал распоряжение «О создании комиссии по осуществлению закупок по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, согласно этой программе, в течение года 60 магистральных дорог в городе Воронеже должны быть приведены в так называемое «нормативное состояние». Для этих целей федеральное правительство выделило региону 1 млрд рублей. Еще 1 млрд на реализацию этой программы по условиям софинансирования пойдет за счет консолидированного бюджета области.

Об этом федеральном миллиарде в регионе говорят с осени прошлого года, акцентируя внимание на том, что федеральный центр будет очень строго следить за тем, чтобы все деньги пошли по целевому назначению.

При этом специалисты шепотом говорят, что 2 млрд рублей на 60 воронежских улиц — это капля в море, за такие деньги такое количество дорог нормально отремонтировать невозможно.

Так вот, согласно распоряжению Александр Гусева, в комиссию, которая будет отвечать за правильное расходование 2 млрд рублей, вошли восемь человек. И четверо из них — ровно половина — представляют структуры правительства области.

В частности, первый заместитель руководителя управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок области Тарас Семеренко стал председателем комиссии по закупкам.

А начальник отдела определения поставщиков управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области Елена Панченко — заместителем председателя комиссии.

Кроме них областное правительство в комиссии представляют начальник отдела организации дорожной деятельности департамента транспорта и автодорог Сергей Гугнивенко и начальник отдела эксплуатации и обеспечения сохранности автодорог того же департамента Виктор Шапаускас.

Город Воронеж представляют: заместитель начальника отдела закупок управления муниципальных закупок Юлия Максимова, ведущий экономист городской дирекции дорожного хозяйства Анастасия Лылова, начальник отдела закупок отдельных юридических лиц управления муниципальных закупок Людмила Маликова и главный инженер дирекции дорожного хозяйства Дмитрий Роньшин.

Вряд ли областные чиновники вошли в состав этой комиссии без соответствующего поручения из областного правительства. И этот факт свидетельствует о том, что губернатор Алексей Гордеев не доверяет городским властям в вопросах освоения казенных денег, направленных на ремонт дорог.

Конечно, у него есть все основания для такого недоверия. Другое дело, что его доверие к департаменту транспорта и автодорог тоже не может быть абсолютным. Напомним, что еще в прошлом году Счетная палата РФ направила губернатору представление о массе недостатков и нарушений в работе упомянутого департамента.

А уже в январе этого года способность руководителей департамента проводить торги по поиску подрядчиков была поставлена под сомнение руководством ГУ МВД по региону. Наше издание уже сообщало, что полицейские недавно приступили к проверке этой деятельности дорожного департамента.

Но, возможно, у губернатора просто нет особого выбора. Если он не доверяет муниципалам, остается доверять своим чиновникам. Авось, побоятся обманывать.

Автор: Герман Полтаев.

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