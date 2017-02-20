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12:35 (мск), источник: СуперОмск

На реконструкцию второго корпуса Политеха потратят 18,4 млн рублей

ОмГТУ объявил электронный аукцион на реконструкцию здания по адресу ул. Химиков, 15 с надстройкой мансардного этажа.

В стартовую цену 18,4 млн рублей входят общая стоимость всех работ и используемых материалов и оборудования, а также учитываются расходы на перевозку и доставку.

Работы будут финансироваться из средств от приносящей доход деятельности вуза. Они должны быть выполнены без авансового платежа и завершены в течение 165 календарных дней с момента заключения Договора, сообщают «Коммерческие вести».

Проект реконструкции и надстройки третьего, мансардного этажа выполнило ООО «СибГорПроект». Согласно этому проекту, в здании должны быть разобраны. Некоторые старые оконные и дверные проемы будут заложены, вместо них появятся новые. Кроме того, буде построен переход из реконструируемого корпуса в другой корпус политеха, расположенный рядом.

Желающие заключить контракт на реконструкцию здания Омского государственного технического университета могут подать заявки до 13 марта. Заявки будут рассмотрены в течение трех дней. Итоги торгов подведут 21 марта.

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