В Омске продолжают изменять маршрутную сеть

В этом направлении горожан возят маршрутные такси. А вот жители микрорайона Прибрежный остались сразу без двух маршрутов.



В 8 утра на остановке Прибрежный микрорайон практически пусто. Возле павильона буквально несколько человек. Таким безлюдным это место стало после отмены 66-го и 77-го автобусов. Именно на них жители микрорайона добирались до центра города. Теперь такой возможности у них нет. Ведь по улице Крупской сейчас ходят ходят всего 2 маршрута — 3-й автобус, едущий в Нефтяники, и маршрутное такси.



Те, кому есть, что сказать о автобусах, теперь вынуждены ходить на соседнюю остановку. Она находится на улице Лукашевича, и здесь проходят почти 3 десятка разных маршрутов. Добраться в любую точку города отсюда можно без труда. Но вот дойти до самой остановки, по словам местных жителей, не так просто.



В городском департаменте транспорта о проблеме знают. Но по словам чиновников, 77-й и 66-й маршруты умерли «естественным» путем — от нехватки пассажиров. Уже в прошлом году осталось всего два 77-х автобуса. И те ходили полупустыми. А 66-й маршрут в Прибрежный запустил частный перевозчик, но через полгода из-за убыточности маршрута свою деятельность прекратил и он.

О возвращении 77-го автобуса речи пока не идет, это направление частично дублирует 307-я маршрутка. А вот на маршрут № 66 машины все-таки могут выйти на линию. Городские власти сейчас заняты поиском перевозчика.

Изменения в движении общественного транспорта происходят и в центре города. Теперь 28-й автобус от Ленинградского моста поедет по проспекту Карла Маркса, но Омь пересечет уже по Юбилейному мосту и продолжит движение по улице Ленина. А автобус № 78 от Главпочтамта будет теперь поворачивать направо и забирать пассажиров на остановках у Драмтеатра, Любинского проспекта и Площади Ленина.

И на этом изменения не закончатся. Сейчас городские власти проводят конкурс на разработку новой маршрутной сети. 10 марта определится победитель, с которым заключат контракт. По словам чиновников, создание современной маршрутной сети положит конец транспортным неурядицам.

Планируется, что уже к концу года такие проблемы как перегруженный общественным транспортом центр города, нехватка автобусов на окраинах и обилие убыточных для перевозчиков маршрутов останутся в прошлом.