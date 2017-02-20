Василий Голубев выделил на развитие промышленности 200 миллионов рублей

Нынешняя рабочая поездка предельно насыщена: Василий Голубев объезжает два района и только в первой половине дня посещает четыре предприятия. «Каменский завод транспортного машиностроения». Инвестор вложил в его создание около 400 миллионов рублей.

«Дальнейшие инвестиции сейчас на рассмотрении, мы разработали бизнес-план развития. Хотим попробовать не в железнодорожном, а в машиностроении», — рассказал директор «Каменского завода транспортного машиностроения» Владимир Чучин.

Далее — ООО «Спецмаш», а затем — большая каменская стройка, и, наконец, «Каменскволокно». Крупнейший российский производитель химических волокон поставляет свои ткани, нити, жгуты, канаты не только на российский рынок и в страны бывшего Союза, но и в Японию, США, Европу.

Впрочем, центральное событие — совещание, на которое губернатор собрал региональный совет директоров. В Белую Калитву съехались руководители крупнейших промышленных предприятий. Они подвели итоги и поделились мнениями о дальнейшем развитии. В 2016 году регион вошел в пятерку субъектов по темпам роста производства.