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16:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев выделил на развитие промышленности 200 миллионов рублей

Каменский и Белокалитвинский районы попали в зону пристального внимания губернатора. Создание максимально благоприятных условий для развития промышленного потенциала — приоритетная задача регионального правительства.

Нынешняя рабочая поездка предельно насыщена: Василий Голубев объезжает два района и только в первой половине дня посещает четыре предприятия. «Каменский завод транспортного машиностроения». Инвестор вложил в его создание около 400 миллионов рублей.

«Дальнейшие инвестиции сейчас на рассмотрении, мы разработали бизнес-план развития. Хотим попробовать не в железнодорожном, а в машиностроении», — рассказал директор «Каменского завода транспортного машиностроения» Владимир Чучин.

Далее — ООО «Спецмаш», а затем — большая каменская стройка, и, наконец, «Каменскволокно». Крупнейший российский производитель химических волокон поставляет свои ткани, нити, жгуты, канаты не только на российский рынок и в страны бывшего Союза, но и в Японию, США, Европу.

Впрочем, центральное событие — совещание, на которое губернатор собрал региональный совет директоров. В Белую Калитву съехались руководители крупнейших промышленных предприятий. Они подвели итоги и поделились мнениями о дальнейшем развитии. В 2016 году регион вошел в пятерку субъектов по темпам роста производства.

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В регионе второй год действует закон «О промышленной политике», имеется обширный перечень мер по развитию отрасли — от субсидий и налоговых льгот до сокращения сроков разрешительных процедур и преференций импортозамещающим производствам. В общей сложности заводы и фабрики получили в прошлом году 11,5 миллиардов господдержки, принято решение создать Фонд развития промышленности. Он будет предоставлять займы на 5−8 лет по ставке не выше пяти процентов годовых.

«200 миллионов рублей было выделено для этого фонда. Возможно, эта цифра незначительна, но это первый шаг и совершенно точно, что мы останавливаться не собираемся», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Не собираются останавливаться в правительстве и в создании кластеров, например, машиностроительного. Проект одобрен и сейчас прорабатывается. Впрочем, тут не все гладко. Например, приостановлено создание вертолетостроительного кластера. Федерация урезала финансирование.

Еще одна очевидная проблема, как выразился Василий Голубев, не видно очередей желающих попасть в гуковскую ТОР, хотя условия там более чем комфортные. Причина, по мнению главы региона, инфраструктурная. Чтобы инвесторы стремились сюда, нужно создавать условия в гораздо более широком смысле, нежели просто обнулить налоги и помочь с техприсоединением.

Говорили на совещании и о том, что большим предприятиям необходимы технопарки с резидентами из числа малого бизнеса. Предложений масса и их Василий Голубев пообещал обобщить и начать внедрение. По его мнению, идеологией исполнительной власти должен стать один принцип — работу чиновников необходимо оценивать по тому, как они помогли инвестору реализовать свои планы.

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