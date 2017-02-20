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13:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Свердловской области подсчитали среднюю зарплату

Свердловскстат озвучил среднюю зарплату по региону. По его данным, в январе-декабре 2016 года по полному кругу организаций она составила 32 759,4 рубля — 105,3 процента к соответствующему периоду 2015 года.

Источник: Reuters

«Заработная плата работников крупных и средних организаций в области за этот же период остановилась на отметке 36 555,2 рубля», — сообщает департамент информполитики губернатора.

Согласно подсчетам экспертов, положительная динамика зарплат сохранилась в бюджетных отраслях — рост составил до 108,7 процентов к уровню января-декабря 2015 года.

Выше среднего по области показателя оказалась зарплата в металлургической отрасли (на 21,5 процента выше), энергетике (на 17,3 процента), добыче полезных ископаемых (на 12,2 процента), в сфере транспорта и связи (на 10,8 процента) и так далее.

«В числе лидеров по темпам роста оплаты труда — производство резиновых и пластмассовых изделий (113,7 процента к уровню января-декабря 2015 года), оборудования без учета ОПК (110 процентов), металлургическое производство (109 процентов), деревообработка и коммунальные услуги (рост 108,7 процентов)», — передает департамент информполитики.

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