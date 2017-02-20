В Свердловской области подсчитали среднюю зарплату

«Заработная плата работников крупных и средних организаций в области за этот же период остановилась на отметке 36 555,2 рубля», — сообщает департамент информполитики губернатора.

Согласно подсчетам экспертов, положительная динамика зарплат сохранилась в бюджетных отраслях — рост составил до 108,7 процентов к уровню января-декабря 2015 года.

Выше среднего по области показателя оказалась зарплата в металлургической отрасли (на 21,5 процента выше), энергетике (на 17,3 процента), добыче полезных ископаемых (на 12,2 процента), в сфере транспорта и связи (на 10,8 процента) и так далее.