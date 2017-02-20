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12:56 (мск), источник: Sputnik.md

Маршруток в Кишиневе не хватает, а администраторы готовят рост тарифа

В примэрии столицы признают, что в последнее время администраторы маршруток не инвестируют деньги в транспортные средства, но при этом уже готовят рост тарифа за проезд.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Тариф за проезд в столичных микроавтобусах может вырасти уже в ближайшее время. Администраторы маршрутов готовят соответствующий запрос, заявил в понедельник на заседании муниципальных служб глава управления менеджмента транспорта местной администрации Лилиан Копач.

«Мы говорили с администраторами микроавтобусов. Они готовят расчеты и запрос в примэрию для роста тарифа. Когда они представят цифры, мы посмотрим, на каком росте они настаивают», — сказал чиновник.

При этом он признал, что «ситуация в работе микроавтобусов на сегодняшний день сложная».

«Если около года назад у нас было приблизительно 1,4 тысячи единиц этого вида транспорта, то сейчас их 1240. Отсутствие транспортных средств и квалифицированных водителей создают проблемы», — сказал Копач.

Чиновник добавил, что «в последнее время администраторы маршрутов из-за финансовых сложностей практически не инвестируют деньги в микроавтобусы».

«Здесь есть целый комплекс проблем — рост цен на топливо, запчасти и, не в последнюю очередь, тариф в 3 лея за проезд, установленный еще в 2006 году», — пояснил глава управления менеджмента транспорта.

Чиновник также рассказал, из-за чего на прошлой неделе упразднили маршрут № 127.

«Аннулируются те маршруты, которые сами практически приостановили деятельность из-за отсутствия транспортных единиц. На прошлой неделе у нас был такой случай с маршрутом № 127. В последние 4−5 месяцев по нему ездили 7 микроавтобусов, а в декабре-январе и вовсе пять. Интервал следования был очень большой — до 25 минут», — сказал Копач.

Как пояснил чиновник, транспортные средства перенаправлены для работы по маршруту № 138, который следует в Бубуечь. Конечная станция этой маршрутки теперь будет находиться у «Молдэкспо». При этом Копач признал, что такое изменение покроет лишь 45% аннулированного маршрута.

В свою очередь, вице-примар Кишинева Нистор Грозаву заявил, что «практически по всем маршрутам, которые едут из пригородов, есть жалобы в том, что касается соблюдения графика».

«Нужно проверить, до какого времени они ездят. Даже если это 16.00−17.00, люди должны четко знать это, чтобы не оказаться в ситуации, когда в час-пик нет ни одной маршрутки», — сказал вице-примар.

В феврале примэрия разрабатывает программу работы общественного транспорта.

«Сейчас мы завершаем этот процесс. В нее будут включены все детали графика работы», — сказал Копач.

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