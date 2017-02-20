Маршруток в Кишиневе не хватает, а администраторы готовят рост тарифа

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Тариф за проезд в столичных микроавтобусах может вырасти уже в ближайшее время. Администраторы маршрутов готовят соответствующий запрос, заявил в понедельник на заседании муниципальных служб глава управления менеджмента транспорта местной администрации Лилиан Копач.

«Мы говорили с администраторами микроавтобусов. Они готовят расчеты и запрос в примэрию для роста тарифа. Когда они представят цифры, мы посмотрим, на каком росте они настаивают», — сказал чиновник.

При этом он признал, что «ситуация в работе микроавтобусов на сегодняшний день сложная».

«Если около года назад у нас было приблизительно 1,4 тысячи единиц этого вида транспорта, то сейчас их 1240. Отсутствие транспортных средств и квалифицированных водителей создают проблемы», — сказал Копач.