Маршруток в Кишиневе не хватает, а администраторы готовят рост тарифа
В примэрии столицы признают, что в последнее время администраторы маршруток не инвестируют деньги в транспортные средства, но при этом уже готовят рост тарифа за проезд.
В примэрии столицы признают, что в последнее время администраторы маршруток не инвестируют деньги в транспортные средства, но при этом уже готовят рост тарифа за проезд.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Тариф за проезд в столичных микроавтобусах может вырасти уже в ближайшее время. Администраторы маршрутов готовят соответствующий запрос, заявил в понедельник на заседании муниципальных служб глава управления менеджмента транспорта местной администрации Лилиан Копач.
«Мы говорили с администраторами микроавтобусов. Они готовят расчеты и запрос в примэрию для роста тарифа. Когда они представят цифры, мы посмотрим, на каком росте они настаивают», — сказал чиновник.
При этом он признал, что «ситуация в работе микроавтобусов на сегодняшний день сложная».
«Если около года назад у нас было приблизительно 1,4 тысячи единиц этого вида транспорта, то сейчас их 1240. Отсутствие транспортных средств и квалифицированных водителей создают проблемы», — сказал Копач.
Чиновник добавил, что «в последнее время администраторы маршрутов
«Здесь есть целый комплекс проблем — рост цен на топливо, запчасти и, не в последнюю очередь, тариф в 3 лея за проезд, установленный еще в 2006 году», — пояснил глава управления менеджмента транспорта.
Чиновник также рассказал,
«Аннулируются те маршруты, которые сами практически приостановили деятельность
Как пояснил чиновник, транспортные средства перенаправлены для работы по маршруту № 138, который следует в Бубуечь. Конечная станция этой маршрутки теперь будет находиться у «Молдэкспо». При этом Копач признал, что такое изменение покроет лишь 45% аннулированного маршрута.
В свою очередь,
«Нужно проверить, до какого времени они ездят. Даже если это 16.00−17.00, люди должны четко знать это, чтобы не оказаться в ситуации, когда в
В феврале примэрия разрабатывает программу работы общественного транспорта.
«Сейчас мы завершаем этот процесс. В нее будут включены все детали графика работы», — сказал Копач.