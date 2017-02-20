В Украине из-за подорожания электроэнергии пересчитают субсидии

«В марте 2017 года будет произведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию, — говорится в сообщении. — При этом разница, обусловленная изменением тарифов на тепло, будет компенсирована».

Размер субсидий, начисляемых органами социальной защиты в качестве частичной компенсации стоимости коммунальных услуг, в марте будет пересмотрен и пересчитан в связи с плановым повышением тарифов на электроэнергию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице правительства в Facebook.

В сообщении также указывается, что перерасчет субсидий осуществляется органами социальной защиты населения автоматически после завершения отопительного сезона без дополнительного обращения граждан.

«Доплата будет проведена через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке», — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения, предусматривающий поэтапный рост до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч — при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Последний этап повышения запланирован на 1 марта 2017 года.