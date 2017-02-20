Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Киселев ответил на акцию протеста, организованную против него
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
13:40 (мск), источник: УНИАН

В Украине из-за подорожания электроэнергии пересчитают субсидии

В Кабмине отметили, что перерасчет субсидий осуществляется органами социальной защиты населения автоматически после завершения отопительного сезона без дополнительного обращения граждан.

Источник: УНИАН

Размер субсидий, начисляемых органами социальной защиты в качестве частичной компенсации стоимости коммунальных услуг, в марте будет пересмотрен и пересчитан в связи с плановым повышением тарифов на электроэнергию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице правительства в Facebook.

«В марте 2017 года будет произведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию, — говорится в сообщении. — При этом разница, обусловленная изменением тарифов на тепло, будет компенсирована».

Читайте также
МВФ требует от Кабмина отменить оплату «коммуналки» в рассрочку — СМИ

В сообщении также указывается, что перерасчет субсидий осуществляется органами социальной защиты населения автоматически после завершения отопительного сезона без дополнительного обращения граждан.

«Доплата будет проведена через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке», — отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения, предусматривающий поэтапный рост до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч — при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Последний этап повышения запланирован на 1 марта 2017 года.

По данным Госстата, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2016 году были назначены 7,7 млн семей, что составило 103,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минфин ищет финансового советника для размещения евробондов
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь