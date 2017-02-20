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13:06 (мск), источник: РБК - Украина

Блокада Донбасса может отразиться на валютном рынке, — НБУ

Блокада Донбасса может негативно повлиять на ситуацию на валютном рынке Украины. Об этом в комментарии передаче «Подробности» на телеканале «Интер» рассказал замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает регулятор на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

По словам Сологуба, поскольку металлопродукция является одной из основных составляющих экспорта страны (около 40% всего украинского экспорта), то любые изменения на этом рынке существенно влияют на экономику.

Кроме того, в результате блокады, государство уже потеряло 2 млрд долларов валютной выручки и продолжает получать ущерб. Несмотря на то, что ситуация на валютном рынке в последнее время стабилизировалась, резкие изменения объема валютной выручки могут отразиться на нем, как это было в августе-сентябре 2014 года и феврале 2015 года, когда из-за эскалации боевых действий пострадали металлургические предприятия. При этом, заверил Сологуб, Нацбанк имеет достаточно инструментов и большие международные резервы, чтобы сгладить краткосрочные всплески на валютном рынке.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада Донбасса «работает не в интересах государства и не в интересах людей».

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