Блокада Донбасса может отразиться на валютном рынке, — НБУ

По словам Сологуба, поскольку металлопродукция является одной из основных составляющих экспорта страны (около 40% всего украинского экспорта), то любые изменения на этом рынке существенно влияют на экономику.

Кроме того, в результате блокады, государство уже потеряло 2 млрд долларов валютной выручки и продолжает получать ущерб. Несмотря на то, что ситуация на валютном рынке в последнее время стабилизировалась, резкие изменения объема валютной выручки могут отразиться на нем, как это было в августе-сентябре 2014 года и феврале 2015 года, когда из-за эскалации боевых действий пострадали металлургические предприятия. При этом, заверил Сологуб, Нацбанк имеет достаточно инструментов и большие международные резервы, чтобы сгладить краткосрочные всплески на валютном рынке.