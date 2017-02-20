Самую большую субсидию в 1 млрд рублей на капремонт больниц получил Краснодарский край

В правительстве подписали распоряжение о выделении 2,338 миллиарда рублей семи регионам России на софинансирование капитального ремонта учреждений здравоохранения — поликлиник, больниц, травмпунктов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Российскую газету».

О выделении средств сообщается на сайте Кабмина.

Деньги на эти цели в 2017 году получат Краснодарский край, Адыгея, Хакасия, Кемеровская, Курская и Орловская области, Якутия. Самый большой транш бюджетных средств отойдет Краснодарскому краю — миллиард рублей, которые пойдут в том числе на реконструкцию межрайонной клинической больницы скорой помощи имени Карповича.

К началу марта этого года Минздраву поручено заключить соглашения с региональными властями о предоставлении субсидий. Они позволят софинансировать часть расходных обязательств по капитальному ремонту, реконструкции и строительству учреждений здравоохранения.