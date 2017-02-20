В центре Екатеринбурга не будут сносить мечеть. Суд отклонил иск МУГИСО

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства.

МУГИСО подало заявление в суд в конце января 2017 года. Министерство требовало очистить участок от временных застроек и взыскать с религиозной организации «Нур-Усман» неустойку в размере пяти тыс. руб за каждый день неисполнения решения суда.

Пока распорядительное заявление на сайте Свердловского арбитражного суда не появилось. Поэтому о дальнейших действиях МУГИСО Накануне.RU узнать не удалось.