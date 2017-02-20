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13:39 (мск), источник: Nakanune.ru

В центре Екатеринбурга не будут сносить мечеть. Суд отклонил иск МУГИСО

Сегодня Свердловский арбитражный суд отказал в исковых требованиях МУГИСО о сносе временной мечети в Екатеринбурге на Степана Разина, 15.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства.

МУГИСО подало заявление в суд в конце января 2017 года. Министерство требовало очистить участок от временных застроек и взыскать с религиозной организации «Нур-Усман» неустойку в размере пяти тыс. руб за каждый день неисполнения решения суда.

Пока распорядительное заявление на сайте Свердловского арбитражного суда не появилось. Поэтому о дальнейших действиях МУГИСО Накануне.RU узнать не удалось.

Добавим, что строительство мечети предполагалось вблизи цирка, первые работы начались еще в 2007 году. Но из-за недостатка финансирования работы приостановили.

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