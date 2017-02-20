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16:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

Средняя заработная плата в Волгограде превысила 25 000 рублей

Средняя зарплата в Волгограде составила более 25 000 рублей в 2016 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в четвертом квартале минувшего года среднедушевые доходы населения области в 2,7 раза превысили величину прожиточного минимума.

Напомним, что прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года составил 9 462 рубля.

Напомним также, что реальные доходы населения Волгоградской области уменьшились на 6,5% в январе-ноябре прошлого года. Кроме того, регион занял 72 место рейтинга доходов населения субъектов РФ, став аутсайдером топа.

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