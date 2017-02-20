Средняя заработная плата в Волгограде превысила 25 000 рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в четвертом квартале минувшего года среднедушевые доходы населения области в 2,7 раза превысили величину прожиточного минимума.

Напомним, что прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года составил 9 462 рубля.