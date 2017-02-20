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14:24 (мск), источник: Om1.ru

Разваливающийся дом на 4-й Транспортной расселят до 2020 года

Жильцы добились того, чтобы дом признали аварийным.

Источник: Om1.ru

На портале администрации Омска было опубликовано постановление мэра Вячеслава Двораковского о признании многоквартирного дома по улице 4-й Транспортной, 50 аварийным и подлежащим сносу от 8 февраля 2017 года. Решение было на основании заключения городской межведомственной комиссии по оценке жилфонда.

 — Департаменту жилищной политики в срок до 31 декабря 2020 года осуществить отселение физических и юридических лиц. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра Омска, директора департамента имущественных отношений Е. Г. Асташова, — говорится в документе.

Вместе с тем, согласно ранее изданному постановлению мэрии от 1 августа прошлого года, в 2016—2018 годах на объекте должны были провести капремонт, в частности — ремонт крыши. Как пояснили в региональном фонде капитального ремонта, в таких случаях дома исключаются из программы. Тогда жильцам остается надеяться, что здание простоит как минимум ближайшие три года, как максимум — срок может оттянуться, поскольку новая программа расселения домов, признанных аварийными после 2012 года, еще не принята.

 — Не исключено, что срок затянется, — прокомментировала порталу Om1.ru начальник отдела переселения граждан из аварийного жилищного фонда департамента жилищной политики Евгения Скворцова. — На текущий момент 150 домов признаны аварийными после 2012 года. Такая ситуация повсеместно по стране. Мы ждем, когда Госдума примет, каков будет механизм, за счет каких средств будет вестись расселение, продолжится ли деятельность фонда содействия реформированию ЖКХ. Программу примут однозначно, другой вопрос — в каком виде. Если переложат полностью на плечи муниципалитетов, то это затянется на долгие годы. На текущий момент у нас в бюджете на расселение после 2012 года предусмотрено 5 млн рублей. Это, конечно, несоизмеримо с потребностями — требуется свыше 2 млрд.

Напомним, в доме на 4-й Транспортной по формату общежития проживают около 400 омичей. В ноябре 2016 года ряд СМИ прибыл по адресу, чтобы показать в каких ужасающих условиях им приходится жить. Здание было построено в 1960-х годах, но из-за часто меняющихся собственников, управляющих компаний спустя полвека пришло в совершенную негодность, и жильцы стали требовать признать дом аварийным, ожидая скорого расселения.

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