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14:33 (мск), источник: Volga News

В январе цены на вторичном рынке жилья в Самаре упали на 3,5%

В январе цены на вторичном рынке жилья в Самаре упали на 3,5%. Такие данные опубликовал Самарский областной фонд жилья по итогам проведенного мониторинга.

Источник: РИА "Новости"

По данным СОФЖИ, в январе 2017 г. средняя удельная цена предложения 1 квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке Самары по отношению к декабрю 2016 года снизилась на 2 165 рублей (-3,48%).

По отношению к январю 2016 г. общее снижение этого показателя составило 2 194 рубля (-3,53%).

«Практически весь 2016 год прошел под знаком снижения средней удельной цены предложения на вторичном рынке Самары. Лишь в апреле и в августе была отмечена положительная коррекция, однако в следующие месяцы этот рост “с лихвой” отыгрывался в сторону снижения. В декабре 2016 года многие продавцы, постоянно снижая цену предложения и окончательно оставив надежду продать, сняли свои квартиры “до лучших времен”. Объем предложения на вторичном рынке в этот период составил всего лишь четверть от обычного объема. Таким образом, внезапный трехпроцентный скачок средней удельной цены предложения в декабре 2016 года был вызван низкой покупательской активностью и крайне пессимистичным настроем продавцов, убравших свои предложения с рынка. В январе прошла коррекция значительного скачка средней удельной цены предложения, прошедшее в декабре 2016 года», — отметила заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова.

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