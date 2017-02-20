В «НОВОГОР-Прикамье» составлены рейтинги управляющих организаций
По итогам 2016 года компания «НОВОГОР-Прикамье» подготовила список управляющих организаций, чья работа в сфере
По итогам 2016 года компания «НОВОГОР-Прикамье» подготовила список управляющих организаций, чья работа в сфере
В рейтинге оказались компании, которые ежемесячно выполняют обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения, указаны в списке также и те УК, ТСЖ, ТСН, кто халатно относится к своим обязанностям, накапливая задолженность за полученные коммунальные услуги.
Сформированные рейтинги делятся на два типа:
— «белый» состоит из добросовестных плательщиков,
— «черный» — из злостных должников.
На сайте «НОВОГОРа» можно также ознакомиться со списком управляющих организаций, с которыми расторгнуты договоры.