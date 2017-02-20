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14:55 (мск), источник: NewsKo

В «НОВОГОР-Прикамье» составлены рейтинги управляющих организаций

По итогам 2016 года компания «НОВОГОР-Прикамье» подготовила список управляющих организаций, чья работа в сфере жилищно-коммунальных услуг составляет не менее одного года по состоянию на 1 января 2016 года.

В рейтинге оказались компании, которые ежемесячно выполняют обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения, указаны в списке также и те УК, ТСЖ, ТСН, кто халатно относится к своим обязанностям, накапливая задолженность за полученные коммунальные услуги.

Сформированные рейтинги делятся на два типа:

— «белый» состоит из добросовестных плательщиков,

— «черный» — из злостных должников.

На сайте «НОВОГОРа» можно также ознакомиться со списком управляющих организаций, с которыми расторгнуты договоры.

Пресс-служба «НОВОГОР-Прикамье».

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