На уборку омских улиц 27 февраля выйдут 30 новых самосвалов
Торги на покупку дорожной техники прошли на прошлой неделе.
Торги на покупку дорожной техники прошли на прошлой неделе.
30 новых самосвалов, приобретённых мэрией в рамках торгов, выйдут на уборку городских улиц 27 февраля. Об этом рассказал Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства» администрации Омска.
«Были разыграны два лота по 3 млн рублей, подрядчики уже есть. Новая техника усилит состав механизированных бригад. Выработка увеличится, будем убирать по 10−12 тыс. кубометров», — сказал Казимиров.
Сейчас каждые стуки дорожники вывозят от 6 до 10 тыс. кубометров снега. На сегодня улицы освободили уже от 500 тыс. кубометров. Это на 87 тыс. больше, чем в аналогичный период 2016 года, и на 118 тыс. — чем в 2015-м.
«В этом году
До конца сезона в городской администрации планируют вывезти до 700 тыс. кубометров снега с улиц.
Кроме того, наличие новых самосвалов даст возможность часть техники отправить на усиление бригад по вывозу снега из частного сектора и мест предполагаемого подтопления — таких точек в Омске 254. С них нужно вывезти 90 тыс. кубометров, из них 30 тыс. уже вывезли.