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14:52 (мск), источник: АиФ Омск

На уборку омских улиц 27 февраля выйдут 30 новых самосвалов

Торги на покупку дорожной техники прошли на прошлой неделе.

30 новых самосвалов, приобретённых мэрией в рамках торгов, выйдут на уборку городских улиц 27 февраля. Об этом рассказал Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства» администрации Омска.

«Были разыграны два лота по 3 млн рублей, подрядчики уже есть. Новая техника усилит состав механизированных бригад. Выработка увеличится, будем убирать по 10−12 тыс. кубометров», — сказал Казимиров.

Сейчас каждые стуки дорожники вывозят от 6 до 10 тыс. кубометров снега. На сегодня улицы освободили уже от 500 тыс. кубометров. Это на 87 тыс. больше, чем в аналогичный период 2016 года, и на 118 тыс. — чем в 2015-м.

«В этом году из-за того, что снега больше, мы перешли на усиленный режим работы. Мы и раньше работали в две смены, но в этом году поставили на нашу технику ещё больше вторых составов», — добавил Казимиров.

До конца сезона в городской администрации планируют вывезти до 700 тыс. кубометров снега с улиц.

Кроме того, наличие новых самосвалов даст возможность часть техники отправить на усиление бригад по вывозу снега из частного сектора и мест предполагаемого подтопления — таких точек в Омске 254. С них нужно вывезти 90 тыс. кубометров, из них 30 тыс. уже вывезли.

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