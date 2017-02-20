В Башкирии ухудшилось качество жизни
Сегодня, 20 февраля, агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» опубликовало пятый по счёту рейтинг качества жизни населения в российских регионах за 2016 год.
Сегодня, 20 февраля, агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» опубликовало пятый по счёту рейтинг качества жизни населения в российских регионах за 2016 год.
Для нас данная оценка оказалась не очень радостной: в 2015 г. Башкортостан занимал 21-й позицию, а в этом году опустился на 25 место.
Лидерами в рейтинге регионов по качеству жизни населения остаются Москва и
К сведению, при расчёте рейтинга учитываются такие показатели, как уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; здоровье населения и уровень образования; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Впрочем, анализируя качество жизни населения Приволжского федерального округа, эксперты отмечают, что наметились негативные тенденции. Среднее значение рейтингового балла всех регионов ПФО, хоть и
В 2012 году, когда впервые составлялся подобный рейтинг, Башкортостан занимал 14-е место, а в 2013 году — 20-е, лишь в 2014 г. поднялся на 19-е место. То есть с каждым годом республика уступает свои позиции, это показывает, что в других регионах уровень жизни повышается, а у нас наблюдается обратная тенденция.
В то же время, несмотря на наблюдаемую в последнее время стабилизацию экономической ситуации в стране, ожидать радикальных изменений в качестве жизни не стоит — ни в лучшую, ни в худшую сторону — так как этот процесс довольно долговременный. Тем не менее не исключено улучшение отдельных показателей, включенных в расчёт индекса.
Специально для ProUfu.ru Фаиз Харрасов.