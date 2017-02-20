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14:44 (мск), источник: Kapital.kz

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 11%

Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку с 12% до 11% с коридором +/-1%. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Источник: Kapital.kz

По его словам, «ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности — 10%».

Как пояснил Данияр Акишев, при принятии решения о снижении ставки учитывалось позитивное влияние внешних факторов.

«Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах торговых партнерах», — перечислил он.

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Среди внутренних факторов Данияр Акишев выделил значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также дедолларизацию банковских вкладов.

По его словам, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе.

«По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17.00 по времени Астаны», — добавил глава Нацбанка.

Напомним, 9 января текущего года финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 12% с коридором колебаний процентных ставок +/-1%.

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