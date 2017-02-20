Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 11%

По его словам, «ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности — 10%».

Как пояснил Данияр Акишев, при принятии решения о снижении ставки учитывалось позитивное влияние внешних факторов.

«Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах торговых партнерах», — перечислил он.