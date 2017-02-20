В Сомали напечатают новые банкноты впервые за четверть века
По словам представителя МВФ, большинство находящихся в обороте банкнот являются подделками.
По словам представителя МВФ, большинство находящихся в обороте банкнот являются подделками.
Международный валютный фонд поддержал инициативу Центробанка Сомали начать выпуск новых банкнот для замены старых, передает Интерфакс.
«Около 98% находящихся в обращении банкнот являются подделкой», — отметил он, выступая на
Выпуск новых банкнот призван вернуть контроль Центробанку Сомали над