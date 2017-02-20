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15:04 (мск), источник: Аргументы и факты

В Сомали напечатают новые банкноты впервые за четверть века

По словам представителя МВФ, большинство находящихся в обороте банкнот являются подделками.

Источник: AFP 2017

Международный валютный фонд поддержал инициативу Центробанка Сомали начать выпуск новых банкнот для замены старых, передает Интерфакс.

По словам представителя фонда в Сомали Самбы Тиама, последний раз банкноты печатались в 1990—1991 годах и на их долю приходится всего 2% наличных денег

«Около 98% находящихся в обращении банкнот являются подделкой», — отметил он, выступая на пресс-конференции в Найроби.

Выпуск новых банкнот призван вернуть контроль Центробанку Сомали над кредитно-денежной политикой страны, а также является одним из условий для старта переговоров о списании госдолга, размер которого составляет 5,3 млрд долларов.

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