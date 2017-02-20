В январе ввод жилья в Пермском крае увеличился на 9%
В январе 2017 года на территории Пермского края сдано в эксплуатацию 294 квартиры общей площадью 20,7 тыс. кв. метров, что составило 109,0% к вводу жилья в январе 2016 года.
В январе 2017 года на территории Пермского края сдано в эксплуатацию 294 квартиры общей площадью 20,7 тыс. кв. метров, что составило 109,0% к вводу жилья в январе 2016 года.
Такие данные приводит Пермьстат. Индивидуальными застройщиками за счѐт собственных и привлеченных средств построены жилые дома общей площадью 10,6 тыс. кв. метров, или 65,1% к январю 2016 года.
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений) и без индивидуальных жилых домов, построенных населением, составила в январе 2017 года 37586 руб.