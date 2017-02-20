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15:54 (мск), источник: Prokazan.ru

В казанском «Тимер банке» Центробанк ввел временную администрацию

Центробанк ввел временную администрацию в казанском «Тимер Банке», реализацией дальнейших действий в банке будет заниматься Агентство по страхованию вкладов.

 — На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком «Тимер Банк» (ПАО) приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения «Тимер Банк» (ПАО), — сообщается на сайте ЦБ.

Напомним, в середине декабря прошлого года «Тимер Банк» приостановил обслуживание банковских карт в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. При этом в начале февраля «Тимер Банк» возобновил обслуживание банковских карт.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

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