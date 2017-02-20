В казанском «Тимер банке» Центробанк ввел временную администрацию

— На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком «Тимер Банк» (ПАО) приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения «Тимер Банк» (ПАО), — сообщается на сайте ЦБ.

Напомним, в середине декабря прошлого года «Тимер Банк» приостановил обслуживание банковских карт в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. При этом в начале февраля «Тимер Банк» возобновил обслуживание банковских карт.