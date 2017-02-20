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15:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия стала лидером по добыче нефти

Россия сместила Саудовскую Аравию с позиции мирового лидера по объемам добычи нефти впервые с марта 2016 года.

Источник: Reuters

Согласно данным Joint Organization Data Initiative, Россия увеличила добычу нефти в декабре 2016 года на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 10,49 млн баррелей нефти в сутки.

При этом Саудовская Аравия нарастила добычу на 3%, до 10,46 млн баррелей в сутки. Третье место занимают США, где добыча нефти незначительно уменьшилась с 8,9 млн баррелей в сутки в ноябре до 8,8 млн в декабре.

Напомним, согласно февральскому мониторингу Международного энергетического агентства, страны ОПЕК в основном соблюдают взятые на себя обязательства по сокращению поставок нефти. Заморозка привела к первому за последние два года полноценному сокращению добычи ОПЕК — сразу на 1 млн баррелей в сутки, Россия сократила поставки примерно на 100 тыс. баррелей в сутки.

Комментарии
8
Лото Русское
Сим фактом недовольны обычно те у кого её (нефти) - нет. Зависть гложет , но они этого стараются не показать и поют песни про распределение природных ресурсов , про бензоколонку и пр.
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Сергей Саморуков
Как-то не вяжется с договором о сокращении нефтеторговли . Кто ж покупает ? И где прибыля ??? В чьих карманах осели ? Сечин ,ау...
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RENAUDIO
Такое лидерство не радует,если бы по уровню жизни кого сместили то другое дело,а так только быстрее ресурсы профукаем.
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