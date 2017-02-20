Россия стала лидером по добыче нефти

Согласно данным Joint Organization Data Initiative, Россия увеличила добычу нефти в декабре 2016 года на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 10,49 млн баррелей нефти в сутки.

При этом Саудовская Аравия нарастила добычу на 3%, до 10,46 млн баррелей в сутки. Третье место занимают США, где добыча нефти незначительно уменьшилась с 8,9 млн баррелей в сутки в ноябре до 8,8 млн в декабре.

Напомним, согласно февральскому мониторингу Международного энергетического агентства, страны ОПЕК в основном соблюдают взятые на себя обязательства по сокращению поставок нефти. Заморозка привела к первому за последние два года полноценному сокращению добычи ОПЕК — сразу на 1 млн баррелей в сутки, Россия сократила поставки примерно на 100 тыс. баррелей в сутки.