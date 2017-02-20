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15:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омске планируют снести 19 незаконных построек

Объекты возникают как нестационарные, а затем приобретают вид капитальных строений.

Источник: Om1.ru

Как сообщал портал Om1.ru, сегодня департамент имущественных отношений администрации Омска в присутствии судебных приставов показательно начал снос автосервиса, возникшего в районе пересечения улиц Тарской и 12-й Северной.

Поначалу это был гараж, размещение которого согласовывала окружная администрация, но разросся до капитального строения, поэтому за него взялся департамент.

Однако такой случай не единичный — подобные объекты появляются регулярно. Отслеживать их удается с помощью обращений надзорных органов, госвласти, а также немалую роль в этом играют горожане. Например, о незаконном автосервисе сообщили именно местные жители.

Олег Ветренко, заместитель начальника управления земельных отношений департамента имущественных отношений:

 — В 2016 году выявили 7 таких объектов, в отношении еще 12-ти материалы рассматриваются судом. В случае положительного решения итого 19 объектов подлежат сносу. Как правило, такие строения возникают из ранее размещенных временных объектов в виде павильонов. Со временем они нарастают и становятся капитальными.

Чиновник пояснил, что в случае незаконности строения отсутствуют правоустанавливающие документы, разрешение на строительство, часто объект размещен с нарушениями относительно безопасности дорожного движения. При этом в департаменте отмечают, что речи о массовости нет.

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