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15:24 (мск), источник: ИА Башинформ

На каждого безработного уфимца приходится по две вакансии

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На каждого безработного уфимца приходится сейчас примерно по два вакантных места.

В башкирской столице насчитывается около шести тысяч безработных, официально зарегистрированных в службе занятости. В городском банке вакансий содержится информация о 11,4 тысячи рабочих мест, заявленных работодателями на биржу труда. Всего на учете в службе занятости состоят 6,6 тысячи уфимцев. Численность экономически активного населения Уфы, по последним данным, составляет 593 тысячи человек.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий, несколько снизился и составил 0,58.

Уровень безработицы равен 1,01 процента.

За 2016 год столичной службой занятости трудоустроено свыше 18,4 тысячи человек, или 81,64 процента от общего количества поставленных на учет с начала года.

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