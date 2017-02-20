На каждого безработного уфимца приходится по две вакансии

В башкирской столице насчитывается около шести тысяч безработных, официально зарегистрированных в службе занятости. В городском банке вакансий содержится информация о 11,4 тысячи рабочих мест, заявленных работодателями на биржу труда. Всего на учете в службе занятости состоят 6,6 тысячи уфимцев. Численность экономически активного населения Уфы, по последним данным, составляет 593 тысячи человек.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий, несколько снизился и составил 0,58.

Уровень безработицы равен 1,01 процента.

За 2016 год столичной службой занятости трудоустроено свыше 18,4 тысячи человек, или 81,64 процента от общего количества поставленных на учет с начала года.