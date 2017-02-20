Украина презентовала в ОАЭ «Фантом» с высокоточным ракетным вооружением

Разработчики интегрировали в «Фантом» противотанковый ракетный комплекс «Барьер», говорится в сообщении пресс-службы «Укроборонпрома».

С таким вооружением малозаметный и мобильный «Фантом» способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тыс. метров. Кроме этого, «Фантом» укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания «Фантома», которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают «Фантому» высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и «Фантомом» обеспечивается средствами по защищенному радиоканалу радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.