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16:47 (мск), источник: УНИАН

Украина презентовала в ОАЭ «Фантом» с высокоточным ракетным вооружением

«Спецтехноэкспорт», входящий в состав ГК «Укроборонпром», представил новую модификацию беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства «Фантом» на выставке IDEX-2017 в ОАЭ.

Источник: УНИАН

Разработчики интегрировали в «Фантом» противотанковый ракетный комплекс «Барьер», говорится в сообщении пресс-службы «Укроборонпрома».

С таким вооружением малозаметный и мобильный «Фантом» способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тыс. метров. Кроме этого, «Фантом» укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания «Фантома», которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают «Фантому» высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и «Фантомом» обеспечивается средствами по защищенному радиоканалу радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

Напомним, что первая модификация «Фантома» была представлена во время выставки вооружений «Оружие и безопасность-2016» в Киеве. В зависимости от комплектации «Фантом» может осуществлять огневую поддержку сухопутных подразделений, проводить разведку и стоять на дежурстве на блокпостах или границе, доставлять амуницию и боеприпасы, эвакуировать раненых, а также быть источником питания, участвовать в операциях по разминированию. Кроме этого, предусмотрено использование «Фантома» в комплексе с беспилотными летательными комплексами, что также будут представлены «Спецтехноекспортом» на IDEX-2017.

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