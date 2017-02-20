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17:52 (мск), источник: Volga News

Средняя стоимость 1 кв. м жилья для Самарской области установлена в размере 34 283 рубля

На внеочередном заседании правительства Самарской области 20 февраля был утвержден размер средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в регионе на I квартал 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Решением регравительства он утвержден в размере 34 283 рубля.

Напомним, показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения применяется при расчете размера социальных выплат (субсидий, субвенций) на приобретение или строительство жилых помещений и при формировании специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и прочее.

В 2016 г. между муниципальными образованиями Самарской области распределены средства областного бюджета:

для обеспечения жильем тружеников тыла — 80,6 млн руб., для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 502,6 млн руб. (в том числе поступающие в областной бюджет из федерального бюджета в размере 78,1 млн руб.), для исполнения переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан — 4,3 млн рублей.

В соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.» муниципальным образованиям региона предусмотрено выделение в 2017 г. для обеспечения жильем тружеников тыла денежных средств в объеме 79,6 млн руб., детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 512 млн руб. (в том числе поступающих в областной бюджет из федерального бюджета в размере 87,4 млн руб.) и для исполнения переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан — 5,4 млн рублей.

Эти средства будут распределены между муниципальными образованиями с использованием показателя средней рыночной стоимости квадратного метра на I квартал 2017 года.

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