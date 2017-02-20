Президентский авиапарк застраховали на полтора миллиарда

«На текущий год застраховали воздушные судна, членов экипажа и другой авиационный персонал, а также ответственность эксплуатанта за ущерб третьим лицам и перевозчика за ущерб пассажирам, багажу, почте, грузу», — говорится в сообщении.

Речь идет о самолетах А319−115 (UR-ABA), Ан-74ТК-300Д (UR-AWB), Ан-148−100 В (UR-UKR) и вертолет Ми-8МТВ-1 (UR-РАО), которые застраховали на общую сумму 1,56 миллиарда гривень.

Дополнительным условием договора относительно самолета UR-ABA является страхование ответственности перед третьими лицами с единым лимитом не менее 500 миллионов долларов по каждому из случаев.

Аналогичные услуги на 2016 год заказывали в ЧАО «Бусин» за 9,56 миллиона гривен. Причем тогда в перечень судов входил еще один вертолет Ми-8 (UR-РАА), застрахован на наименьшую из сумм — 3,92 миллиона гривен.

Акционерами «ПЗУ Украина», ЧАО Страховая компания «ПЗУ Украина страхование жизни» и крупная польская компания «Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA».

Сейчас с победителем соревновалась ЧАО «Акционерная страховая компания ИНГО Украина».

Дешевле на 19% предложение упомянутой фирмы «Бусин» и дорогую ЧАО «Украинский страховой капитал» отклонили за несоответствие требованиям тендерной документации.

Активы «Бусин» составили менее 10% от общей страховой суммы в отношении страхования воздушных судов и 0,5% от общей страховой суммы ответственности перед третьими лицами во время международных полетов. Кроме того, предоставленные ею договоры перестрахования содержали недостатки. Компания жаловалась в АМКУ, однако адмінколегія не удовлетворил жалобу, признав правомерным отклонение.