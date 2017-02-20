Лишь 50 млн. рублей выделено на сезонный ямочный ремонт в Нижнем Новгороде в 2017 году
Нижний Новгород. 20 февраля.
Нижний Новгород. 20 февраля.
Как сообщил 20 февраля по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин, ямочный ремонт с помощью рециклеров начнётся, не дожидаясь теплого сезона.
Текущий ремонт с применением горячего асфальтобетона в Нижнем Новгороде начнется в мае на тех дорогах, которые не попадают в программу капитального ремонта.
Кроме того, на трех проблемных участках дорог — улицах
Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Нижнем Новгороде начнется в апреле 2017 года. До конца марта планируется начать заключение договоров на проведение работ с подрядчиками.
Напомним, в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.
Общая площадь дорог составит около 1,6 млн. кв. м. В частности, это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Октября, Гагарина и Ленина, Комсомольское и Московское шоссе, Окский съезд, транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина, а также дороги, соединяющие аэропорт с центром города. Полный список представлен по ссылке.