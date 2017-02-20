Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Авария на крупнейшей в США плотине
17:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Лишь 50 млн. рублей выделено на сезонный ямочный ремонт в Нижнем Новгороде в 2017 году

Нижний Новгород. 20 февраля. НТА-Приволжье — Лишь 50 млн. рублей выделено на сезонный ямочный ремонт в Нижнем Новгороде в 2017 году.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщил 20 февраля по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин, ямочный ремонт с помощью рециклеров начнётся, не дожидаясь теплого сезона.

Текущий ремонт с применением горячего асфальтобетона в Нижнем Новгороде начнется в мае на тех дорогах, которые не попадают в программу капитального ремонта.

Кроме того, на трех проблемных участках дорог — улицах Новикова-Прибоя, Бринского и на проспекте Гагарина — в ближайшее время будут установлены временные знаки, ограничивающие скорость движения. «Эта мера будет принята до ремонта, чтобы снизить аварийность. Летом на этих участках будут произведены работы по снятию колейности», — отметил директор департамента дорожного хозяйства.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Нижнем Новгороде начнется в апреле 2017 года. До конца марта планируется начать заключение договоров на проведение работ с подрядчиками.

Напомним, в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.

Общая площадь дорог составит около 1,6 млн. кв. м. В частности, это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Октября, Гагарина и Ленина, Комсомольское и Московское шоссе, Окский съезд, транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина, а также дороги, соединяющие аэропорт с центром города. Полный список представлен по ссылке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Путин поручил улучшить профилактику подросткового суицида
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь