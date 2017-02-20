На трассе Казань-Боровое Матюшино начали строить транспортную развязку за 230 млн рублей
Компания «Сувар Девелопмент» начала строительство новой транспортной развязки на трассе
Компания «Сувар Девелопмент» начала строительство новой транспортной развязки на трассе
Отмечается, что общая протяженность проекта превысит 1750 погонных метров, общая протяженность проездов — 5,4 километра.
— Развязка будет иметь заезды и выезды к жилым комплексам «Южный парк», «Времена года» и «Станция Спортивная», — говорится в сообщении.
Планируется, что данная трасса ежедневно будет обслуживать более 30 тыс. человек.
— Новую развязку мы строим в первую очередь для удобства жителей наших жилых комплексов. С его открытием добраться до центра города можно будет за 14 минут, — отметил генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов.
Напомним, в 2014 году в Татарстане появились сразу несколько новых транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на 1014 и 1017 километрах автомобильной дороги М-7 «Волга»: