На трассе Казань-Боровое Матюшино начали строить транспортную развязку за 230 млн рублей

Отмечается, что общая протяженность проекта превысит 1750 погонных метров, общая протяженность проездов — 5,4 километра.

— Развязка будет иметь заезды и выезды к жилым комплексам «Южный парк», «Времена года» и «Станция Спортивная», — говорится в сообщении.

Планируется, что данная трасса ежедневно будет обслуживать более 30 тыс. человек.

— Новую развязку мы строим в первую очередь для удобства жителей наших жилых комплексов. С его открытием добраться до центра города можно будет за 14 минут, — отметил генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов.