Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
21-летний юноша стал владельцем международного аэропорта в России
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Иосиф Пригожин рассказывает о долгах и убытках Лепса - СМИ
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1275-летие Солнца нации
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
17:09 (мск), источник: Prokazan.ru

На трассе Казань-Боровое Матюшино начали строить транспортную развязку за 230 млн рублей

Компания «Сувар Девелопмент» начала строительство новой транспортной развязки на трассе Казань-Боровое Матюшино за 230 млн рублей, из них 115 млн рублей — средства, выделенные из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что общая протяженность проекта превысит 1750 погонных метров, общая протяженность проездов — 5,4 километра.

 — Развязка будет иметь заезды и выезды к жилым комплексам «Южный парк», «Времена года» и «Станция Спортивная», — говорится в сообщении.

Планируется, что данная трасса ежедневно будет обслуживать более 30 тыс. человек.

 — Новую развязку мы строим в первую очередь для удобства жителей наших жилых комплексов. С его открытием добраться до центра города можно будет за 14 минут, — отметил генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов.

Напомним, в 2014 году в Татарстане появились сразу несколько новых транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на 1014 и 1017 километрах автомобильной дороги М-7 «Волга»: Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось фото студента КФУ из Африки, которого нашли жестоко убитым на Аделя Кутуя
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь