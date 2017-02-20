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20:15 (мск), источник: Actualitati.md

Кишинев может лишиться 500 земельных участков

Примэрия Кишинева находится в конфликте с Агентством публичной собственности при Министерстве финансов, которое намерено лишить муниципий 500 земельных участков. Об этом сегодня заявил замглавы юридического управления примэрии Валериу Богдан.

Источник: Actualitati.md

«Своими действиями они (прим. ред. — Агентство публичной собственности) заявляют право собственности перенять земельные участки, которые мы на самом деле считаем собственностью муниципия Кишинев», — отметил Валериу Богдан.

Земельные участки делятся на две группы: первые зарегистрированные в Кадастре с 1998 по 2000 год, как собственность Республики Молдова, вторые земельные участки это земли, отделенные решениями Муниципального совета, но которые отказывается регистрировать Кадастр.

Юристы примэрии заявляют, что действия Агентства публичной собственности молдавскому законодательству, в частности Конституции РМ и Земельному кодексу.

Неизвестно, какова конечная цель этих действий, ясно одно эти действия мешают нормальному управлению столичных властей земельными участками, и способствует проведению разных схем по отчуждению земли у муниципия, — добавил Валериу Богдан.

Чтобы разрешить возникшую ситуацию юристы примэрии обратились к президенту РМ и молдавскому премьеру.

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