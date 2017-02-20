Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Собчак против Брежневой: последний шанс
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
К администрации Порошенко везут военную технику
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1275-летие Солнца нации
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
17:07 (мск), источник: РБК - Украина

Резная дача нардепа Бойко напомнила пользователям дом из русских сказок

В сети отреагировали на деревянный резной особняк, который построил в Киеве депутат ВР от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

Деревянный дом экс-регионала расположен на Осокорках. Журналисты отметили, что здание построено в дизайне «русская народная сказка», а территория имения занимает около 1,5 гектаров.

Дом, вопреки законодательству, перекрывает доступ к побережью.

Пользователи отметили, что особняк Бойко напоминает резной терем из русских сказок. В комментариях вспоминают слова поэта Александра Пушкина про избушку на курьих ножках и указывают, что вкусы чиновника соответствуют его политическим взглядам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь