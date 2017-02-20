Резная дача нардепа Бойко напомнила пользователям дом из русских сказок
В сети отреагировали на деревянный резной особняк, который построил в Киеве депутат ВР от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.
В сети отреагировали на деревянный резной особняк, который построил в Киеве депутат ВР от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.
Деревянный дом
Дом, вопреки законодательству, перекрывает доступ к побережью.
Пользователи отметили, что особняк Бойко напоминает резной терем из русских сказок. В комментариях вспоминают слова поэта Александра Пушкина про избушку на курьих ножках и указывают, что вкусы чиновника соответствуют его политическим взглядам.