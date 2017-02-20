Резная дача нардепа Бойко напомнила пользователям дом из русских сказок

Деревянный дом экс-регионала расположен на Осокорках. Журналисты отметили, что здание построено в дизайне «русская народная сказка», а территория имения занимает около 1,5 гектаров.

Дом, вопреки законодательству, перекрывает доступ к побережью.

Пользователи отметили, что особняк Бойко напоминает резной терем из русских сказок. В комментариях вспоминают слова поэта Александра Пушкина про избушку на курьих ножках и указывают, что вкусы чиновника соответствуют его политическим взглядам.