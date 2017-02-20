S7 Group стала аэрокосмическим холдингом

Получение лицензии позволяет «С7 КТС» заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов с космодрома Байконур с использованием космического ракетного комплекса «Зенит-М», отмечают в компании.

«Уже в этом году планируется пуск ракеты-носителя “Зенит” с космодрома Байконур, в котором “С7 КТС” обеспечивает аналитическую интеграцию пусковой кампании и ряд других работ, включая организацию взаимодействия предприятий международной кооперации в ходе подготовки и осуществления пуска», — следует из сообщения компании.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса «Морской старт». Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с РКК «Энергия», направленное на возобновление эксплуатации комплекса «Морской старт».

S7 Group — крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания, а также в области использования космического пространства. В холдинг входит авиакомпания S7 Airlines. Парк воздушных судов S7 Airlines состоит из 65 лайнеров — 44 Airbus и 21 Boeing.