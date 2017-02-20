S7 Group стала аэрокосмическим холдингом
ООО «С7 Космические Транспортные Системы», входящая в холдинг S7 Group, получила лицензию на осуществление космической деятельности в России, сообщила компания.
ООО «С7 Космические Транспортные Системы», входящая в холдинг S7 Group, получила лицензию на осуществление космической деятельности в России, сообщила компания.
Получение лицензии позволяет «С7 КТС» заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов с космодрома Байконур с использованием космического ракетного комплекса «Зенит-М», отмечают в компании.
«Уже в этом году планируется пуск
В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса «Морской старт». Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с РКК «Энергия», направленное на возобновление эксплуатации комплекса «Морской старт».
S7 Group — крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания, а также в области использования космического пространства. В холдинг входит авиакомпания S7 Airlines. Парк воздушных судов S7 Airlines состоит из 65 лайнеров — 44 Airbus и 21 Boeing.