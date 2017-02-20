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17:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородская область получит 584 млн рублей на благоустройство

При выборе мест, нуждающихся в благоустройстве, муниципалитеты обязаны руководствоваться мнением жителей.

Источник: Reuters

Минстрой РФ и правительство Нижегородской области подписали соглашение о реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды. Как заявил заместитель губернатора Александр Байер, в настоящее время документы находятся на регистрации в федеральном казначействе.

По данным областного правительства, в рамках приоритетного проекта регионам из федерального бюджета выделяются субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Средства должны быть направлены на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, и обустройство мест массового отдыха.

В 2017 году на эти цели из федерального бюджета Нижегородская область должна получить 584,2 млн рублей из федерального бюджета. Еще 444 млн рублей должно быть направлено из бюджета региона. Дополнительно планируется привлечь финансирование местных бюджетов и внебюджетных источников.

Две трети указанных субсидий будут направлены на благоустройство дворовых территорий (освещение, озеленение, дорожное покрытие, другие работы). Одна треть — на благоустройство общественных пространств — площадей, скверов, парков, центральных улиц.

Для получения средств, муниципальные образования-участники программы обязаны до 1 апреля 2017 года разработать проекты муниципальных программ и обязательно организовать их общественное обсуждение в интернете в течение месяца. При выборе мест, нуждающихся в благоустройстве, муниципалитеты обязаны, в первую очередь, руководствоваться мнением жителей.

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