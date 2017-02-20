Сбор на финансирование госрасходов уплатили 51,6 тыс. белорусов

«По данным на утро 20 февраля, сбор уплатили 51,6 тыс. граждан, в бюджет поступило Br15,6 млн», — рассказали в МНС. Там напомнили, что срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год истекает 20 февраля.

Налоговые органы направили гражданам 470 тыс. извещений на уплату сбора. В министерстве отметили, что если гражданин получит извещение после 20 февраля, то может уплатить сбор в течение 30 календарных дней.

За неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность. В таком случае составляется протокол и направляется на рассмотрение в суд, который принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br23), либо о применении административного ареста.

В случае применения административного ареста гражданин в обязательном порядке привлекается к общественно полезным работам. Если он отбудет административный арест с обязательным привлечением к труду, то сумма сбора считается уплаченной. Административный арест может налагаться на срок до 15 суток.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» принят 2 апреля 2015 года. Основной целью декрета является стимулирование трудоспособного населения к труду и предупреждение социального иждивенчества.