БЖД предупреждает о перебоях в работе электронных сервисов 22 февраля

В среду, 22 февраля, с 10.00 до 13.00 часов будут проводиться работы по переводу ряда технологических сервисов, использующих доступ в интернет, на работу через поставщика интернет-услуг СООО «Белорусские облачные технологии».

К таким услугам, к примеру, относятся сервис корпоративной электронной почты зоны rw.by (mail.rw.by); система продажи проездных документов через интернет (СППД, сайт poezd.rw.by); платежные системы для СППД; сайт Совета железнодорожных администраций (sovetgt.org).

«Во время выполнения работ возможно отсутствие доступа к вышеперечисленным сервисам», — пояснили в БЖД.