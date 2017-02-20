Курс придет к какой-либо точке постепенно — Акишев о слухах про девальвацию
Курс нацвалюты будет изменяться только под влиянием объективных факторов, а не
Курс нацвалюты будет изменяться только под влиянием объективных факторов, а не
Он прокомментировал слухи об ослаблении курса тенге. Он отметил, что у финансового регулятора нет никаких планов по изменению курса нацвалюты, которое привело бы к дестабилизации финансового рынка.
«Если курс должен находится в другой точке, он придет к этой точке постепенно, но только под влиянием объективных факторов, а не под влиянием
Он отметил, что сейчас происходит значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару под влиянием цен на нефть. При этом, по словам Акишева, мгновенной связи между ценой на нефть и курсом тенге нет.
«Тенге формируется на рынке в котором присутствуют реальные денежные потоки. То есть пришла конкретная валюта, продалась,
«Российский рубль, скорее всего, сейчас укрепляется под воздействием значительных потоков валютной выручки, в результате роста цен на нефть, который начался в октябре 2016 года. Сейчас мы видим, что ожидания аналитиков были не совсем точны и выручки от экспорта сырьевых материалов и товаров пришло больше», — сказал глава Нацбанка РК.
Вторым фактором он назвал привлекательность российского фондового рынка, что повышает спрос на рубль, поскольку ценные бумаги приобретаются в рублях. Он отметил, что укрепление рубля будет подталкивать тенге к укреплению.
«Но не обязательно в той же амплитуде и одномоментно. Второй момент связан с обратным движением. Много говорят, что российский рубль может быть девальвирован в силу отдельных операций госорганов на валютном рынке. Изменение правил бюджета или пополнения валютных запасов может оказать влияние на валютный рынок. Но даже если произойдет