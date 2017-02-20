Курс придет к какой-либо точке постепенно — Акишев о слухах про девальвацию

Он прокомментировал слухи об ослаблении курса тенге. Он отметил, что у финансового регулятора нет никаких планов по изменению курса нацвалюты, которое привело бы к дестабилизации финансового рынка.

«Если курс должен находится в другой точке, он придет к этой точке постепенно, но только под влиянием объективных факторов, а не под влиянием чьих-то волюнтаристских решений или чей-то воли, что курс должен в какой-то точке находиться», — сказал Акишев.

Он отметил, что сейчас происходит значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару под влиянием цен на нефть. При этом, по словам Акишева, мгновенной связи между ценой на нефть и курсом тенге нет.

«Тенге формируется на рынке в котором присутствуют реальные денежные потоки. То есть пришла конкретная валюта, продалась, кто-то ее купил. Мы (в свою очередь — Прим. Автора) видим котировку цены нефти по фьючерсу, который имеет там трех или шестимесячную отсрочку. И это просто индикатор, куда движется цена. Еще не факт, что по этой цене денежный поток, который поступит, поступает в этот же момент времени на эту же биржу. Я понимаю, что игроки валютного рынка пытаются эту новость уже обработать и заложить в будущие котировки. Но они точно не могут знать какой объем нефти продасться по какой цене. Зависимость не может проявляться в одну секунду: на Лондоне цена выросла — тенге в Казахстане должен укрепиться — это не реально», — сказал Акишев.

«Российский рубль, скорее всего, сейчас укрепляется под воздействием значительных потоков валютной выручки, в результате роста цен на нефть, который начался в октябре 2016 года. Сейчас мы видим, что ожидания аналитиков были не совсем точны и выручки от экспорта сырьевых материалов и товаров пришло больше», — сказал глава Нацбанка РК.

Вторым фактором он назвал привлекательность российского фондового рынка, что повышает спрос на рубль, поскольку ценные бумаги приобретаются в рублях. Он отметил, что укрепление рубля будет подталкивать тенге к укреплению.