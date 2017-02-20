Беларусь представила противотанковый комплекс «Шершень» на выставке в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах в эти дни проходит 13-я Международная выставка вооружений и военной техники IDEX-2017.

На белорусском стенде наряду с системой огневого поражения «Шершень» представлены новейшие оборонные технологии в области разработки и производства роботизированных комплексов воздушного базирования, передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, средства подвижности под различные виды вооружения, в том числе колесная и гусеничная легкобронированная техника, возможности оптического и оптико-электронного приборостроения.

В Абу-Даби проходит выставка перспективных вооруженийПродукция представлена 1235 фирмами из 57 стран. Среди выставленных образцов можно найти боевых роботов, беспилотные дроны-разведчики, 3D-очки для обзора поля боя, цифровые системы коммуникации и многое другое.