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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь представила противотанковый комплекс «Шершень» на выставке в ОАЭ

20 февраля, Минск /Светлана Пекарь — БЕЛТА/. Беларусь представила противотанковый комплекс «Шершень» на всемирной выставке в ОАЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

В Объединенных Арабских Эмиратах в эти дни проходит 13-я Международная выставка вооружений и военной техники IDEX-2017.

На белорусском стенде наряду с системой огневого поражения «Шершень» представлены новейшие оборонные технологии в области разработки и производства роботизированных комплексов воздушного базирования, передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, средства подвижности под различные виды вооружения, в том числе колесная и гусеничная легкобронированная техника, возможности оптического и оптико-электронного приборостроения.

В Абу-Даби проходит выставка перспективных вооруженийПродукция представлена 1235 фирмами из 57 стран. Среди выставленных образцов можно найти боевых роботов, беспилотные дроны-разведчики, 3D-очки для обзора поля боя, цифровые системы коммуникации и многое другое.

Экспозиция Абу-Даби собирает крупнейших производителей оборонного сектора и потенциальных покупателей со всего мира. Мероприятие проходит раз в два года. На протяжении нескольких дней на выставке будут демонстрироваться танки, самолеты и самоходные установки, перспективное оружие и цифровые системы коммуникации.

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