Беларусь представила противотанковый комплекс «Шершень» на выставке в ОАЭ
20 февраля, Минск /Светлана Пекарь — БЕЛТА/. Беларусь представила противотанковый комплекс «Шершень» на всемирной выставке в ОАЭ, сообщили БЕЛТА в
20 февраля, Минск /Светлана Пекарь — БЕЛТА/. Беларусь представила противотанковый комплекс «Шершень» на всемирной выставке в ОАЭ, сообщили БЕЛТА в
В Объединенных Арабских Эмиратах в эти дни проходит 13-я Международная выставка вооружений и военной техники IDEX-2017.
На белорусском стенде наряду с системой огневого поражения «Шершень» представлены новейшие оборонные технологии в области разработки и производства роботизированных комплексов воздушного базирования, передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, средства подвижности под различные виды вооружения, в том числе колесная и гусеничная легкобронированная техника, возможности оптического и
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