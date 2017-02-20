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19:35 (мск), источник: Российская газета

Мантуров: Россия поставит новые танки Т-90МС на Ближний Восток

Новейшие российские танки Т-90МС будут поставляться в одну из стран Ближнего Востока. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выставки IDEX-2017, которая проходит в Абу-Даби.

Источник: РИА "Новости"

Сумма контракта, количество танков Т-90МС и страна покупатель танков пока не называются.

Как сообщают РИА Новости, контракт на поставку бронемашины был подписан в декабре прошлого года. Ему предшествовал ряд тестовых испытаний техники. В ближайшее время, по словам чиновника, планируется заключить еще одно соглашение. Однако и эта страна, в которую будет поставляться экспортная версия танка Т-90МС, тоже пока не названа.

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Отметим, что танк Т-90МС является экспортным вариантом танка Т-90АМ, разработанного для российских Вооруженных сил по теме «Прорыв-2». Впервые экспортный Т-90МС был представлен в 2011 году на полигоне в Нижнем Тагиле.

От серийного танка Т-90А его отличает новая башня и новый прицельный комплекс, а также более мощный двигатель. Масса танка с боекомплектом составляет 48 тонн. Экипаж — три человека. Максимальная скорость танка по шоссе — 60 километров.

Комплекс вооружения включает 125-мм гладкоствольную пушку, с новым автоматом заряжания. Основной прицел наводчика — многоканальный с визирным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, встроенным лазерным каналом управления. Прицел командира — комбинированный панорамный с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером. Дальность распознавания цели типа «танк» через ТВ-канал — до 5000 метров, а ночью — не менее 3500 метров.

Отметим, что танки Т-90 «Владимир» охраняют позиции российских военных в Сирии. Во время боев с боевиками экспортный вариант танка, имеющийся на вооружении сирийской армии, без проблем перенес попадания нескольких противотанковых ракет. Бронемашины сохранили боеспособность и жизнь экипажу.

Комментарии
7
А Б
Итак, новейшими в сообщении названы танки, представленные общественности ещё в 2011 году, т.е. 6 лет тому назад. Было бы интересно узнать, каков смысл подачи легко проверяемой информации в таком заведомо рекламном ключе.
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конь педальный
Нолик добавь.
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вася полянский
братскому днр лнр тож надо бы поставить пару тройку штук
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