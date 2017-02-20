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20:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Сумская ТЭЦ из-за нехватки угля перешла на газ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Сумская теплоэлектроцентраль, обеспечивающая теплом большую часть областного центра, из-за нехватки угля антрацитовой группы частично перешла на работу на газе, сообщил во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директор компании «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сейчас на предприятии есть три с половиной тысячи тонн угля. Для работы двух котлов этого запаса хватит на неделю, для одного — это 14 дней. Для экономии угля ТЭЦ перешла на работу на газе. Его лимитов достаточно, чтобы завершить отопительный сезон бесперебойно», — отметил чиновник.

По информации пресс-службы Сумского горсовета предприятия, использовать газ Сумская ТЭЦ начала с субботы, 18 февраля.

Сумская теплоэлектроцентраль обеспечивает теплом около 75% населения Сум. По данным Минэнергоугля, в 2016 году Сумская ТЭЦ израсходовала 87,8 тыс. т дефицитного угля антрацитовой группы и 54,4 млн куб. м газа.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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