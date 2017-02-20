В ФГИ сообщили, сколько предприятий готовят к приватизации
В Фонде государственного имущества Украины готовят к приватизации около 400 предприятий, из которых за 1,5−2 года до него было передано лишь 10%.
В Фонде государственного имущества Украины готовят к приватизации около 400 предприятий, из которых за 1,5−2 года до него было передано лишь 10%.
Об этом в интервью журналу «Бизнес» рассказал председатель ФГИУ Игорь Билоус, сообщает Правительственный портал.
«В фонде готовят к приватизации около 400 предприятий, из которых за последние
Он отметил, что такой своеобразный саботаж происходит не на уровне министров и их аппарата, где есть полное понимание.
«Решения о передаче блокируются средним и нижним звеном чиновников, состав которых не сильно изменился. При передаче нужно проводить инвентаризацию, которую никогда не делали», — отметил Билоус.
С его слов, Фонд госимущества вместе с Министерством экономического развития и торговли больше года назад начал такую инвентаризацию. Для Фонда госимущества это была первая инвентаризация за 25 лет существования.
«В результате этой совместной работы мы получили показатель приблизительно в 3,5 тысяч предприятий. Это очень приблизительная цифра. Она не включает в себя активы, не вошедшие в уставной фонд предприятий. Например, “Укрзализныця”, в уставной фонд которой при трансформации в ПАО не вошли некоторые заводы, санатории, больницы
Он отметил, что таким образом, до 3,5 тысяч предприятий нужно добавить еще несколько десятков тысяч объектов, с которыми необходимо