На уличное освещение в Ростове потратят более 34 миллионов рублей

Причем нехватку ощущают водители и пешеходы в разных районах донской столицы. Царящая тьма становится причиной многих происшествий, в том числе и ДТП.

Руслан уже несколько лет работает инструктором в автошколе. По его словам, неопытные водители совершают больше ошибок на дороге именно в темное время суток.

«Ему приходится присматриваться к знакам и светофорам, к другим машинам. Бывает, люди выбегают на дорогу. Когда путь не освещен, это целый стресс для водителей. Такие ситуации могут привести к ДТП», — уверен автоинструктор школы «Приоритет» Руслан Литвинов.

Наставник начинающих водителей уверен, что на дорогах должно быть уличное освещение. Иногда элементарно можно не увидеть знак висящий на столбе, потому что на том же столбе не горит фонарь. С такими ситуациями он сталкивается в своей работе регулярно, особенно зимой, когда вечерние занятия проходят уже в сумерках.

На улице Малиновского, начиная от моста и заканчивая кольцом на Таганрог, нет ни малейшего намека на дорожное освещение. Здесь просто не установлены фонарные столбы. И, если бы не свет проезжающих машин и магазинных вывесок, одна из главных улиц города погрузилась бы в полную темноту.

Кроме Малиновского журналисты телерадиокомпании «Дон-ТР» проехали и по другим улицам Ростова. Так без света увидели часть улицы Оганова и улицу Особенную, и это только несколько примеров.

«Да, это проблема. Видимость плохая, это достаточно опасно. Стараемся медленно проезжать эту местность», — рассказывает водитель.

В ростовской администрации встретиться с съемочной группой «Дон-ТР» отказались. Ограничились электронным письмом, в котором говорится, что фонари должны появиться на Пушкинской, Красноармейской, Горького и ещё на 10-ти улицах. Чтобы Ростов вышел из сумрака, собираются потратить более 34 миллионов рублей.