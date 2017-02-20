Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), которое приводит такие данные, говорят, что это заметная динамика. «Банки сейчас стараются выдавать кредиты только гражданам с хорошей кредитной историей и постоянным источником доходов», — поясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Такое отношение, по его словам, привело к сокращению численности молодых заемщиков в возрасте до 30 лет.

Такое отношение, по его словам, привело к сокращению численности молодых заемщиков в возрасте до 30 лет.

Из-за недостаточно стабильного дохода, профессионального и жизненного опыта они считаются самой рискованной для кредитования категорией.

Доля самых «возрастных» заемщиков выросла до четырех процентов.

Людям старшего поколения свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизни, включая финансовый. Поэтому им банки кредиты выдают охотнее. Верхняя возрастная планка, которую ставит большинство кредиторов потенциальным заемщикам, — 70−75 лет. Чаще всего максимальная сумма кредита не превышает 300−500 тысяч рублей. Но в случае с официально работающими пенсионерами с заработком выше прожиточного минимума, которые к тому же являются зарплатными клиентами банка, она может быть и выше.