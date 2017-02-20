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22:44 (мск), источник: Российская газета

Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков

Доля самых «возрастных» заемщиков достигла четырех процентов, за год увеличившись на 0,6 процента.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), которое приводит такие данные, говорят, что это заметная динамика. «Банки сейчас стараются выдавать кредиты только гражданам с хорошей кредитной историей и постоянным источником доходов», — поясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Такое отношение, по его словам, привело к сокращению численности молодых заемщиков в возрасте до 30 лет.

Из-за недостаточно стабильного дохода, профессионального и жизненного опыта они считаются самой рискованной для кредитования категорией.

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Доля самых «возрастных» заемщиков выросла до четырех процентов.

Людям старшего поколения свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизни, включая финансовый. Поэтому им банки кредиты выдают охотнее. Верхняя возрастная планка, которую ставит большинство кредиторов потенциальным заемщикам, — 70−75 лет. Чаще всего максимальная сумма кредита не превышает 300−500 тысяч рублей. Но в случае с официально работающими пенсионерами с заработком выше прожиточного минимума, которые к тому же являются зарплатными клиентами банка, она может быть и выше.

Интересно, что микрофинансовые компании в отличие от банков увеличения доли «возрастных клиентов» не заметили. «Показатель остался на уровне 2015 года», — говорит гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

Если посмотреть статистические данные, то женщины старше 65 лет в 4 раза чаще берут займы по сравнению с мужчинами.

Средняя сумма займа у мужчин — 11860 рублей, а у женщин — 12700 рублей. Средний срок займа -10 дней. Чаще всего люди такого возраста берут короткие займы на непредвиденные расходы — ремонт и покупку бытовой техники, к примеру.

«Как показывает наш опыт, люди старше 65 лет очень внимательно подходят к вопросу возврата заемных средств. Просрочки бывают крайне редко», — отмечает Батин.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Надеюсь к моим 65-ти годам разрешат давать 100 млн нынешними. Расчитаюсь с государством, дурачившим меня всеми пенсионными реформами и с обменами рублей, по полной программе.
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эльшат мехтиев
Вгоните в долги всю Россию! От младенцев и до всех, кто в коме. Так легче управлять электоратом.
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