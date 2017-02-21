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10:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Проект дороги в аэропорт Волгограда отправили на повторную экспертизу

В Волгограде работы по реконструкции, которые вот уже более года велись на дороге, ведущей в аэропорт города-героя, временно приостановлены. Такая информация была озвучена на региональном политсовете партии «Единая Россия», на который был вынесен вопрос о дальнейшем ходе реконструкции шоссе Авиаторов.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Николай Лукьяненко, очевидно, что в том виде, в каком сейчас реализуется проект строительства дороги в поселке Гумрак, он существовать не может.

«Помимо большого перепада высот между существовавшим ранее уровнем и новой дорогой, есть и другие проблемы. Расстояние от некоторых домовладений до шумозащитного экрана составляет около 1,5 метров. Люди в отчаянии продолжают обращаться во все инстанции, поступает много жалоб, в том числе, коллегам из депутатского корпуса», — добавил парламентарий.

Было решено, что проект строительства дороги должен пройти повторную экспертизу. Как заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, экспертиза уже начата. Работы по реконструкции планируется возобновить после ее завершения.

Напомним, к реконструкции шоссе Авиаторов, которая ведется в рамках подготовки Волгоградской области к чемпионату мира по футболу 2018 года, строители приступили в августе 2015 года. Работы специалисты компании «Дорстройсервис» начали в районе волгоградского аэропорта, где на тот момент велся перенос коммуникаций. Уже в ходе подготовки к началу реконструкции были выявлены недоработки в проектной документации. Глава региона Андрей Бочаров поставил задачу скорректировать ее с учетом пожеланий жителей и разрабатываемой новой комплексной транспортной схемы.

Месяц спустя работы велись одновременно на трех участках шоссе Авиаторов. Проектом предусмотрена модернизация более 10 км автодороги. В результате участок дороги от аэропорта до путепровода в Гумраке будет расширен до четырех полос движения, от путепровода до Самарского разъезда — до шести. Как отмечают в областной администрации, реконструкция позволит увеличить пропускную способность трассы, обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд от аэропорта в центр города, к вокзалам, гостиницам и спортивным объектам. Полностью завершить реконструкцию планируется осенью 2017 года.

Между тем, «благие намерения» властей вышли боком для жителей близлежащих к стройке домов. Недовольство проводимыми работами по реконструкции шоссе Авиаторов местные жители высказывали еще летом прошлого года. Из-за разрытой многометровой траншеи люди лишились нормального подхода и подъезда к своим домам. Привлечь внимание к своей проблеме возмущенные граждане пытались не только региональной прокуратуры, но и местных, и федеральных чиновников.

Комментарии
1
kent
Заказчик бюджетных денег уже всё давно оплатил исполнителю , исполнитель все деньги растранжирил давно и поделился с чиновниками.Фирму скорей давно обанкротили или ликвидировали,а с кого спрос то будет ? Естественно с чиновников начать нужно кто финансировал данный проект и проверял качество.
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